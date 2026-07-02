Шерки не спит из-за Дешама. Скандал в сборной Франции

Полузащитник сборной Франции Райан Шерки испытывает серьёзные психологические трудности.

Причина - отсутствие игрового времени на чемпионате мира‑2026, как сообщает источник L’Équipe.

Отмечается, что француз тяжело воспринимает ограниченные минуты на турнире. На текущий момент он страдает от бессонницы.

Напомним, что на этом чемпионате мира он провёл на поле лишь 55 минут без учёта компенсированного времени.

Тем временем Томас Тухель рассказал, какие преимущества имеют их будущие соперники.

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