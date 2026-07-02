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Футбол

Шерки не спит из-за Дешама. Скандал в сборной Франции

Причиной конфликта стало внутреннее разочарование.
Сегодня, 19:24       Автор: Валентина Чорноштан
Райан Шерки / Getty Images
Райан Шерки / Getty Images

Полузащитник сборной Франции Райан Шерки испытывает серьёзные психологические трудности.

Причина - отсутствие игрового времени на чемпионате мира‑2026, как сообщает источник L’Équipe.

Отмечается, что француз тяжело воспринимает ограниченные минуты на турнире. На текущий момент он страдает от бессонницы.

Напомним, что на этом чемпионате мира он провёл на поле лишь 55 минут без учёта компенсированного времени.

Тем временем Томас Тухель рассказал, какие преимущества имеют их будущие соперники.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции по футболу Раян Шерки

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