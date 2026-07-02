Пять клубов Ла Лиги хотят переманить звезду Боруссии
Фабиу Силву заинтересовал сразу несколько клубов Ла Лиги.
Форвард дортмундской Боруссии может сменить команду уже этим летом, несмотря на то что присоединился он к пчелам летом 2025.
Добавим, что интерес к 23-летнему португальцу проявляют Реал Сосьедад, Вильярреал, Бетис, Сельта и Эспаньол.
🚨🇪🇸 Five LaLiga clubs are in the race for Fábio Silva.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 2, 2026
Real Sociedad, Villarreal, Real Betis, Espanyol and Celta de Vigo have all shown interest in the Portuguese striker - currently back at BVB - with more teams monitoring his situation ahead of a possible summer move. 👀⏳ pic.twitter.com/8sfy2mtHhy
Отмечается, что все эти клубы рассматривают игрока как потенциальное усиление атаки на следующий сезон.
К слову, Фернандес близок к переходу в Реал? Его агент дал ответ.
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