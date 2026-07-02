iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Пять клубов Ла Лиги хотят переманить звезду Боруссии

Реал Сосьедад и Вильярреал лидируют в гонке за Фабиу Силву.
Сегодня, 18:58       Автор: Валентина Чорноштан
Фабиу Силву / Getty Images
Фабиу Силву / Getty Images

Фабиу Силву заинтересовал сразу несколько клубов Ла Лиги.

Форвард дортмундской Боруссии может сменить команду уже этим летом, несмотря на то что присоединился он к пчелам летом 2025.

Добавим, что интерес к 23-летнему португальцу проявляют Реал Сосьедад, Вильярреал, Бетис, Сельта и Эспаньол.

Отмечается, что все эти клубы рассматривают игрока как потенциальное усиление атаки на следующий сезон.

К слову, Фернандес близок к переходу в Реал? Его агент дал ответ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Сборная Украины пробилась во второй этап отбора на ЧМ-2027 Сборная Украины пробилась во второй этап отбора на ЧМ-2027
Легенда сборной Германии поддержал отставку Нагельсманна Легенда сборной Германии поддержал отставку Нагельсманна
Чемпион НБА стал одним из претендентов на Леброна Чемпион НБА стал одним из претендентов на Леброна
Милан определил ценник своей главной звезды Милан определил ценник своей главной звезды

Видео

Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку
Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч сборной Украины на Евро-2026 U-19, Испания - Австрия, Португалия - Хорватия в плей-офф ЧМ-2026
просмотров
Свитолина проиграла Снигур на старте Уимблдона
просмотров
Костюс кабеком разбила росиянку во втором круге Уимблдона
просмотров
Ястремская неожиданно вылетела во втором круге Уимблдона
просмотров

Последние новости

Сборные21:18
Сборная Украины пробилась во второй этап отбора на ЧМ-2027
Европа21:02
Легенда сборной Германии поддержал отставку Нагельсманна
НБА19:50
Чемпион НБА стал одним из претендентов на Леброна
Европа19:42
Милан определил ценник своей главной звезды
ЧМ-202619:24
Шерки не спит из-за Дешама. Скандал в сборной Франции
Теннис19:02
Костюс кабеком разбила росиянку во втором круге Уимблдона
Европа18:58
Пять клубов Ла Лиги хотят переманить звезду Боруссии
Другое18:34
Украинка побила мировой рекорд, который держался 36 лет
Европа18:08
Фернандес близок к переходу в Реал? Агент дал ответ
Европа17:58
Нагельсманна попросили покинуть сборную Германии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK