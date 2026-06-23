Франция разгромила Ирак, Норвегия обыграла Сенегал

Сборная Франции уверенно обыграла Ирак со счётом 3:0, несмотря на почти двухчасовую паузу, вызванную неблагоприятными погодными условиями в Филадельфии.

Со стартового свистка подопечные Дидье Дешама быстро взяли игру под контроль и открыли счёт уже на 14‑й минуте усилиями Килиана Мбаппе. Вскоре после перерыва матч был остановлен из‑за грозы, а команды вернулись на поле лишь спустя два часа.

Однако вынужденная пауза не сбила Францию с ритма: во втором тайме Мбаппе оформил дубль, а затем отличился и Усман Дембеле, установив окончательный счёт 3:0.

Победа над Ираком оформила для "трёхцветных" выход в плей‑офф, но им всё равно предстоит сыграть в третьем туре против сборной Норвегии и решить, кто закончит групповой этап на первом месте. Тем временем Ирак, в свою очередь, сохраняет лишь теоретические шансы на продолжение борьбы.

Статистика матча Франция — Ирак 2‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Франция — Ирак 3:0

Голы: Мбаппе 14, 54, Дембеле 66

Ожидаемые голы (xG): 2.67 - 0.62

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 19 - 4

Удары в створ: 5 - 0

Угловые: 5 - 1

Фолы: 8 - 4

Франция: Меньян — Динь, Упамекано, Салиба, Кунде — Рабьо, Коне — Баркола, Дембеле, Олиз — Мбаппе.

Ирак: Базил — Доски, Хашем, Тахсин, Али — Аль-Аммари — Байеш, Икбал, Исмаил, Касем — Хуссейн.

Предупреждения: Аль-Аммари.

Норвежцы в своей непростой игре сумели обыграть сборную Сенегала и досрочно обеспечить себе место в 1/16 финала.

С первых минут скандинавы завладели инициативой и регулярно создавали моменты у ворот Эдуара Менди. До перерыва они реализовали своё преимущество благодаря голу Педерсена, а Холанд был близок к тому, чтобы отличиться ещё до свистка на перерыв.

Но звезде Манчестер Сити удалось забить уже во второй сорокаминутке. Добавим, что начало второго тайма выдалось ярким: после первого гола Холанда спустя пару минут отметился Исмаила Сарр, но лидер скандинавов снова склонил чашу весов на сторону норвежцев, оформив дубль.

После такого активного начала второй половины команды успокоились. Хотя сенегальцы предпринимали попытки уменьшить разрыв, второй гол им удалось забить лишь в концовке встречи - Сарр в компенсированное время оформил дубль, но этого не хватило, чтобы забрать хотя бы одно очко. Теперь Сенегалу для сохранения шансов на выход в плей-офф необходимо побеждать Ирак.

Статистика матча Норвегия — Сенегал 2-го тура группового этапа ЧМ‑2026

Норвегия — Сенегал 3:2

Голы: Педерсен 43, Холанд 48, 58 — Исмаила Сарр 53, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 2.10 - 1.70

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 13 - 16

Удары в створ: 7 - 4

Угловые: 5 - 4

Фолы: 13 - 5

Норвегия: Нюланд — Рюэрсон, Айер, Хеггем, Вольфе — Берге, Аурснес, Эдегор, Нуса — Сёрлот, Холанд.

Сенегал: Менди — Диатта, Кулибали, Ниакате, Диуф — Идрисса Гуйе — Исмаила Сарр, Камара, Папа Гуйе, Мане — Джексон.

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