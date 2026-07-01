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Футбол

Франция установила рекорд, который не покорится никому

Стала первой командой в истории, забившей 3+ гола в пяти матчах ЧМ подряд.
Сегодня, 08:09       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки сборной Франции / Getty Images
Игроки сборной Франции / Getty Images

Сборная Франции установила уникальное достижение после уверенной победы над Швецией.

"Трёхцветные" стали первой командой в истории мировых первенств, которой удалось забивать не менее трёх мячей в пяти матчах чемпионата мира подряд.

Отметим, что эта серия началась ещё в финале чемпионата мира‑2022 против Аргентины (3:3). Продолжилась она в матчах с Сенегалом и Ираком — 3:1 и 3:0 соответственно.

В матче против норвежцев французы забили четыре мяча, а в последнем матче против шведов отметились тремя голами.

Тем временем ключевой игрок Байера перешёл в мадридский Атлетико.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции по футболу

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