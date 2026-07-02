Украинка побила мировой рекорд, который держался 36 лет

Украинская легкоатлетка-ходок Людмила Оляновская победила на этапе Мирового легкоатлетического тура в Австрии.

Также спортсменка установила новый мировой рекорд, преодолев дистанцию в 1 милю за 6:10,09.

Предыдущий рекорд держался 36 лет с 1990 года и принадлежал литовской атлетке Саде Эйдиките.

Для Оляновской это уже второй мировой рекорд в сезоне. Ранее, в феврале 2026 года, она стала первой женщиной в истории, пробежавшей 5000 метров в помещении быстрее 20 минут.

Тем временем Кохан выиграл золото на турнире серебряной серии в Польше.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!