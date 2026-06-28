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Кохан выиграл "золото" серебряной серии в Польше

Украинец взял уже девятую медаль в этом сезоне.
Сегодня, 21:10       Автор: Андрей Безуглый
Михаил Кохан / Getty Images
Михаил Кохан / Getty Images

Украинский спортсмен Михаил Кохан выиграл очередную медаль в текущем сезоне.

Украинец принял участие в турнире серебряной серии мирового тура в Польше.

Кохан сумел выйти на первое место уже со второй попытки, и до конца лидировал в зачете.

В последней попытки укранец метнул молот на 77,99 м, которая стала в итоге победной.

Напомним, что в текущем сезоне Михаил Кохан выиграл уже девять медалей, четыре из которых - "золото".

Ранее также Михаил Кохан выиграл медаль и на турнире в Хорватии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Кохан

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