Кохан выиграл "золото" серебряной серии в Польше

Украинец взял уже девятую медаль в этом сезоне.

Украинский спортсмен Михаил Кохан выиграл очередную медаль в текущем сезоне.

Украинец принял участие в турнире серебряной серии мирового тура в Польше.

Кохан сумел выйти на первое место уже со второй попытки, и до конца лидировал в зачете.

В последней попытки укранец метнул молот на 77,99 м, которая стала в итоге победной.

Напомним, что в текущем сезоне Михаил Кохан выиграл уже девять медалей, четыре из которых - "золото".

Ранее также Михаил Кохан выиграл медаль и на турнире в Хорватии.

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