ЧМ-2026: Анонс дня — Норвегия vs Англия, Аргентина vs Швейцария

Уже сегодня мы станем еще на шаг ближе к финалу.

Определятся последние полуфиналисты турнира после двух четвертьфинальных матчей.

Норвегия - Англия

12 июля | 00:00 | Хард-Рок Стэдиум, Майами-Гарденс, США.

Источник: Getty Images

Сборная Норвегии стала командой, которая больше всех оправдала авансы перед турниром и статус “потенциальной темной лошадки”.

Подопечные Столе Сольбаккена вышли в ¼ финала впервые в своей истории, и в матче против Англии они не выглядят явными аутсайдерами.

“Викинги” в матчах против Сенегала, Кот-д’Ивуара и Бразилии продемонстрировали, что им не страшны никакие команды, и поэтому в поединке против команды Томаса Тухеля точно отдадут все силы для победы.

Возможно, в целом Норвегия и не имеет множества суперзвезд, однако у нее есть икс-фактор в лице Эрлинга Холанда, который может решить все за один момент.

На руку норвежцам играет тот факт, что у “трех львов” есть довольно большое количество кадровых проблем.

Точно не сыграет в этом матче дисквалифицированный Джаррелл Кванса, а также Валентино Ливраменто и Джордан Хендерсон, которые травмированы. Под вопросом участие Марка Гехи, Риса Джеймса и Деклана Райса.

Это серьезные проблемы, которые оставят отпечаток на игре Англии, которая в целом, учитывая уровень соперников и звездность собственного состава, могла выглядеть убедительнее в матчах против Ганы, Конго и Мексики.

Подводя итоги, можно сказать, что в этом матче ожидается интрига до последних секунд, и матч должен понравиться нейтральным фанатам.

Интересный факт: Англия не пропускала в последних 4 матчах против Норвегии.

На сайте betking на победу Норвегии можно поставить с коэффициентом 3.80, тогда как победа Англии оценивается коэффициентом 1.96. Коэффициент на ничью в основное время — 3.75.

Аргентина - Швейцария

12 июля | 04:00 | Эрроухед Стэдиум, Канзас-Сити, США

Источник: Getty Images

Еще одна сборная, которую мало кто ожидал увидеть на такой стадии, встретится с действующими чемпионами, которые настроены на защиту титула.

Стадия плей-офф пока складывается очень тяжело для подопечных Лионеля Скалони. “Альбиселесте” испытывали серьезные проблемы как с дебютантами всего Мундиаля, Кабо-Верде, так и с дебютантами именно плей-офф, сборной Египта.

В матче с Египтом Аргентине вообще пришлось отыгрываться со счета 0:2 на 79-й минуте.

Впрочем, для Швейцарии, по крайней мере, матч против Колумбии также не оказался легкой прогулкой. Подопечным Мурата Якина пришлось играть вплоть до серии послематчевых пенальти, в которой они, в отличие от матча 20-летней давности против Украины, победили и впервые за 76 лет вышли в 1/4 финала.

Кроме игры против Катара, где “красно-белые” выбрали провальную стратегию и, несмотря на очевидное преимущество в классе и по игре, решили не добивать соперника, за что и поплатились, команда Якина играет очень уверенно, поэтому, учитывая все это, от этого матча также стоит ждать интриги, а возможно, даже и сенсации.

Источник: Getty Images

Интересный факт: Швейцария лишь в четвертый раз сыграет в четвертьфинале Мундиаля. Ранее это происходило в 1934, 1938 и 1954 годах.

Эксперты betking считают фаворитом Аргентину, на победу которой коэффициент составляет 1.72. Ничья в основное время оценивается в 3.60, а триумф Швейцарии в 5.33

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