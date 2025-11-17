"Есть предложения из Европы": Бензема рассказал, сколько лет еще собирается играть

Нападающий Аль-Иттихада Карим Бензема поделился мыслями по поводу своего будущего.

37-летний французский форвард отметил, что еще не собирается завершать карьеру, но пока не знает, останется ли в саудовском клубе.

"Мой контракт здесь подходит к завершению, это правда. Я еще не могу сказать, останусь ли я или уйду, это зависит от многих факторов.

В декабре мне исполнится 38 лет. Я вижу себя еще на два года в футболе. Физически я в порядке, много работаю и играю, мне нравится футбол, я получаю удовольствие. Посмотрим, что будет, что думает клуб. Мне нравится разговаривать лицом к лицу и узнавать, что они думают. Для меня лучше всего остаться здесь, но не просто остаться на год или два. Так я не могу.

Я считаю, что уровень футбола в чемпионате Саудовской Аравии становится все лучше. Я здесь уже три года, и с каждым годом он становится все лучше. Да, у меня есть предложения из Европы. Я должен все рассмотреть, сделать правильный выбор и понять, где мне будет хорошо, не забывая, что здесь я чувствую себя хорошо и получаю любовь от всех. Но посмотрим. Они просят у меня кое-что, а я даю им кое-что. Все пополам, но есть некоторые вещи. Я не собираюсь бросать футбол через шесть месяцев", - приводит слова Бензема AS.

Напомним, что Бензема выступает за Аль-Иттихад с 2023 года. В составе саудовской команды нападающий провел 71 матч, отличившись 43 голами и 17 ассистами.

Ранее интерес к Бензема приписывали турецкому гранду.

