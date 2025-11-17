iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Есть предложения из Европы": Бензема рассказал, сколько лет еще собирается играть

37-летний нападающий пока не уверен, останется ли в саудовском Аль-Иттихаде.
17 ноября, 20:34       Автор: Игорь Мищук
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Нападающий Аль-Иттихада Карим Бензема поделился мыслями по поводу своего будущего.

37-летний французский форвард отметил, что еще не собирается завершать карьеру, но пока не знает, останется ли в саудовском клубе.

Читай также: Гол Бензема помог выбить команду Роналду из Кубка Короля

"Мой контракт здесь подходит к завершению, это правда. Я еще не могу сказать, останусь ли я или уйду, это зависит от многих факторов.

В декабре мне исполнится 38 лет. Я вижу себя еще на два года в футболе. Физически я в порядке, много работаю и играю, мне нравится футбол, я получаю удовольствие. Посмотрим, что будет, что думает клуб. Мне нравится разговаривать лицом к лицу и узнавать, что они думают. Для меня лучше всего остаться здесь, но не просто остаться на год или два. Так я не могу.

Я считаю, что уровень футбола в чемпионате Саудовской Аравии становится все лучше. Я здесь уже три года, и с каждым годом он становится все лучше. Да, у меня есть предложения из Европы. Я должен все рассмотреть, сделать правильный выбор и понять, где мне будет хорошо, не забывая, что здесь я чувствую себя хорошо и получаю любовь от всех. Но посмотрим. Они просят у меня кое-что, а я даю им кое-что. Все пополам, но есть некоторые вещи. Я не собираюсь бросать футбол через шесть месяцев", - приводит слова Бензема AS.

Напомним, что Бензема выступает за Аль-Иттихад с 2023 года. В составе саудовской команды нападающий провел 71 матч, отличившись 43 голами и 17 ассистами.

Ранее интерес к Бензема приписывали турецкому гранду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Аль-Иттихад

Статьи по теме

Чемпион мира-2018 предположил возвращение на родину Чемпион мира-2018 предположил возвращение на родину
Дидье Дешам может продолжить карьеру в Саудовской Аравии Дидье Дешам может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Гол Бензема помог выбить команду Роналду из Кубка Короля Гол Бензема помог выбить команду Роналду из Кубка Короля
Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера

Видео

Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Австрия, Испания и Бельгия выходят на финишный отрезок отбора ЧМ
просмотров

Последние новости

НБА16:34
Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера
Теннис16:17
Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных
Европа15:52
Бавария получила важное подкрепление. Два ключевых игрока вернулись к тренировкам
Европа14:58
Клуб Серии А интересуется украинским талантом из дивизиона ниже
Украина14:43
Эпицентр заинтересован в выкупе контракта форварда Динамо
Европа14:33
Названы номинанты на награду лучшему тренеру по версии Globe Soccer Awards
Европа14:31
Состояние игроков Барселоны под вопросом. Кто выйдет против Атлетика?
Биатлон14:11
Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира
Европа14:05
Мбаппе, Ямаль, Дембеле и другие претендуют на звание лучшего футболиста по версии Globe Soccer Awards
Бокс13:41
Экс-промоутер объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK