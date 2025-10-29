Гол Бензема помог выбить команду Роналду из Кубка Короля

Аль-Иттихад одолел Ан-Наср и вышел в четвертьфинал турнира.

Во вторник, 28 октября, Ан-Наср принимал на своем поле Аль-Иттихад в матче 1/8 финала Кубка Короля.

Путевку в четвертьфинал турнира завоевала команда из Джидды, одержав победу над соперником со счетом 2:1.

Аль-Иттихад повел в поединке благодаря голу Карима Бензема, который отличился на 15-й минуте. По истечении получаса игры Анжело выровнял ситуацию, но еще до перерыва Уссем Ауар снова вывел гостей вперед.

В начале второго тайма Аль-Иттихад остался вдесятером после удаления Ахмеда Аль-Джулайдана, однако до конца игры команда Криштиану Роналду так и не смогла воспользоваться численным преимуществом.

Кубок Короля. 1/8 финала

Ан-Наср - Аль-Иттихад 1:2

Голы: Анжело, 30 - Бензема, 15, Ауар, 45+2

Удаление: Аль-Джулайдан, 49 (Аль-Иттихад)

