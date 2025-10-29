iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Гол Бензема помог выбить команду Роналду из Кубка Короля

Аль-Иттихад одолел Ан-Наср и вышел в четвертьфинал турнира.
Сегодня, 00:29       Автор: Игорь Мищук
Аль-Иттихад обыграл Ан-Наср / Getty Images
Аль-Иттихад обыграл Ан-Наср / Getty Images

Во вторник, 28 октября, Ан-Наср принимал на своем поле Аль-Иттихад в матче 1/8 финала Кубка Короля.

Путевку в четвертьфинал турнира завоевала команда из Джидды, одержав победу над соперником со счетом 2:1.

Читай также: Форвард Аль-Насра Роналду забивает юбилейный гол

Аль-Иттихад повел в поединке благодаря голу Карима Бензема, который отличился на 15-й минуте. По истечении получаса игры Анжело выровнял ситуацию, но еще до перерыва Уссем Ауар снова вывел гостей вперед.

В начале второго тайма Аль-Иттихад остался вдесятером после удаления Ахмеда Аль-Джулайдана, однако до конца игры команда Криштиану Роналду так и не смогла воспользоваться численным преимуществом.

Кубок Короля. 1/8 финала

Ан-Наср - Аль-Иттихад 1:2

Голы: Анжело, 30 - Бензема, 15, Ауар, 45+2

Удаление: Аль-Джулайдан, 49 (Аль-Иттихад)

Ранее сообщалось, что Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Карим Бензема Кубок Короля ан-наср Аль-Иттихад

Статьи по теме

Форвард Аль-Насра Роналду забивает юбилейный гол Форвард Аль-Насра Роналду забивает юбилейный гол
Криштиану установил новый рекорд Криштиану установил новый рекорд
Турецкий гранд собирается вернуть в Европу обладателя Золотого мяча Турецкий гранд собирается вернуть в Европу обладателя Золотого мяча
Украинский талант забил пятый в сезоне гол за итальянский клуб Украинский талант забил пятый в сезоне гол за итальянский клуб

Видео

Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона
Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа01:02
Украинский талант забил пятый в сезоне гол за итальянский клуб
Другие страны00:29
Гол Бензема помог выбить команду Роналду из Кубка Короля
Вчера, 23:48
Европа23:48
Аталанта и Милан не определили сильнейшего в матче Серии А
Европа23:20
Голы Цыганкова и Ваната помогли Жироне одержать победу в кубковом матче
Европа22:42
Боруссия Дортмунд в серии пенальти прошла Айнтрахт в Кубке Германии
Бокс22:09
"У него есть три варианта": Промоутер высказался о дальнейших шагах Усика
Европа21:38
Наполи одержал в гостях минимальную победу над Лечче
Украина21:10
УХЛ: Кременчуг в овертайме обыграл Шторм
Европа20:50
Бывший тренер сборной Италии отклонил ряд предложений ради работы в Ювентусе
Бокс20:12
Экс-промоутер Усика призвал его завершить карьеру и не драться с Уордли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK