Гол Бензема помог выбить команду Роналду из Кубка Короля
Во вторник, 28 октября, Ан-Наср принимал на своем поле Аль-Иттихад в матче 1/8 финала Кубка Короля.
Путевку в четвертьфинал турнира завоевала команда из Джидды, одержав победу над соперником со счетом 2:1.
Аль-Иттихад повел в поединке благодаря голу Карима Бензема, который отличился на 15-й минуте. По истечении получаса игры Анжело выровнял ситуацию, но еще до перерыва Уссем Ауар снова вывел гостей вперед.
В начале второго тайма Аль-Иттихад остался вдесятером после удаления Ахмеда Аль-Джулайдана, однако до конца игры команда Криштиану Роналду так и не смогла воспользоваться численным преимуществом.
Кубок Короля. 1/8 финала
Ан-Наср - Аль-Иттихад 1:2
Голы: Анжело, 30 - Бензема, 15, Ауар, 45+2
Удаление: Аль-Джулайдан, 49 (Аль-Иттихад)
Ранее сообщалось, что Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории.
