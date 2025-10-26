iSport.ua
Русский Українська
Форвард Аль-Насра Роналду забивает юбилейный гол

Вписал новую страницу в историю футбола.
Сегодня, 11:21       Автор: Валентина Чорноштан
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В субботу, 25 октября, Криштиану Роналду забил гол в ворота Аль-Хазема, достигнув отметки в 950 голов. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу его команды.

Теперь у португальского нападающего 950 точных ударов в профессиональной карьере, из них около 808 голов он забил на клубном уровне, а 142 мяча — в матчах национальной команды.

В этом сезоне в чемпионате Саудовской Аравии 40-летний португалец отличился 7 голами в 8 играх за клуб и 5 голами в 4 матчах за сборную.

Ранее сообщалось, что Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

