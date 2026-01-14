Лучший бомбардир Серии A признан футболистом декабря

Элитный дивизион чемпионата Италии назвал лучшего игрока месяца. Им стал форвард миланского Интера Лаутаро Мартинес.

"Нерадзурри" одержали три победы в трех декабрьских турах. Мартинес в этих поединках забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Аргентинец закрепился лидером в гонке голеадоров Серии A.

A hungry Toro that never wants to stop.



Lautaro Martínez is your @EASPORTSFC Player of the Month for December!#POTM #SerieA @easportsfcit pic.twitter.com/zq5anCdUki — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 14, 2026

В активе Мартинеса 10 мячей в нынешнем сезоне чемпионата Италии. Ориентиром для нападающего остается кампания 2023/24. Тогда он оформил 24 гола (33 матча).

Тем временем итальянская Фиорентина вернула в Серию A звездного менеджера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!