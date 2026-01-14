iSport.ua
Лучший бомбардир Серии A признан футболистом декабря

Приз достался капитану лидера первенства.
Сегодня, 20:00       Автор: Антон Федорцив
Лаутаро Мартинес / Getty Images
Лаутаро Мартинес / Getty Images

Элитный дивизион чемпионата Италии назвал лучшего игрока месяца. Им стал форвард миланского Интера Лаутаро Мартинес.

"Нерадзурри" одержали три победы в трех декабрьских турах. Мартинес в этих поединках забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Аргентинец закрепился лидером в гонке голеадоров Серии A.

В активе Мартинеса 10 мячей в нынешнем сезоне чемпионата Италии. Ориентиром для нападающего остается кампания 2023/24. Тогда он оформил 24 гола (33 матча).

Тем временем итальянская Фиорентина вернула в Серию A звездного менеджера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серия А Интер Милан Лаутаро Мартинес

