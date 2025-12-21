Барселона может потерять голкипера из-за интереса Астон Виллы

Астон Вилла заинтересована в подписании Марка-Андре тер Штегена, сообщает Mundo Deportivo.

По данным издания, из-за проблем со спиной у основного голкипера Астон Виллы Эмилиано Мартинеса клуб рассматривает вариант с покупкой нового вратаря.

Потенциального кандидата они видят в голкипере Барселоны Марке-Андре тер Штегене, которому как раз необходима игровая практика перед чемпионатом мира.

Напомним, что в этом сезоне немецкий вратарь провёл лишь один матч за Барселону — в Кубке Испании, где сумел сохранить ворота сухими.

Ранее тренер Барселоны озвучил условие для продления контракта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!