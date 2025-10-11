Кристенсен может получить возможность остаться в Барселоне
Датчанин предпочел бы продолжить играть за каталонцев.
Барселона все еще не определилась с будущим Андреаса Кристенсена, пишет marca.
Напомним, что защитник постоянно находится на грани трансфера, но пока все время оставался в клубе.
При этом сейчас тренерский штаб Флика полностью доволен датчанином, хотя предлагать ему новый контракт в клубе не торопятся.
Прежде всего каталонцы хотят четко определить планы на будущее трансферное окно и лишь тогда решить вопрос с Кристенсеном.
Сам защитник предпочел бы остаться в клубе и, вероятно, примет любое предложение о контракте.
Ранее также сообщалось, что защитник Ноттингема заинтересовал европейские гранды.
