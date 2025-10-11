iSport.ua
Кристенсен может получить возможность остаться в Барселоне

Датчанин предпочел бы продолжить играть за каталонцев.
Вчера, 17:55       Автор: Андрей Безуглый
Андреас Кристенсен / Getty Images
Андреас Кристенсен / Getty Images

Барселона все еще не определилась с будущим Андреаса Кристенсена, пишет marca.

Напомним, что защитник постоянно находится на грани трансфера, но пока все время оставался в клубе.

При этом сейчас тренерский штаб Флика полностью доволен датчанином, хотя предлагать ему новый контракт в клубе не торопятся.

Прежде всего каталонцы хотят четко определить планы на будущее трансферное окно и лишь тогда решить вопрос с Кристенсеном.

Сам защитник предпочел бы остаться в клубе и, вероятно, примет любое предложение о контракте.

Ранее также сообщалось, что защитник Ноттингема заинтересовал европейские гранды.

