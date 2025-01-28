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Защитник Барселоны выбыл на несколько недель из-за очередной травмы

Недавно вернувшись, Андреас Кристенсен снова оказался в лазарете каталонцев.
Сегодня, 18:21
Андреас Кристенсен / Getty Images
Андреас Кристенсен / Getty Images

Тренерский штаб Барселоны снова не сможет рассчитывать на защитника Андреаса Кристенсена.

Как сообщает официальный сайт "блаугранас", 28-летний футболист во время тренировки получил повреждение правой лодыжки.

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Ожидается, что на восстановление датскому игроку потребуется около трех недель.

В нынешнем сезоне Кристенсен провел за Барселону всего один матч, сыграв еще в середине августа в стартовом поединке чемпионата Испании. После этого защитник отсутствовал из-за проблем с ахилловым сухожилием и лишь недавно вернулся в заявку каталонской команды, но на поле не выходил.

Ранее сообщалось, что Барселона готовит "историческое" предложение нового контракта лидеру клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Андреас Кристенсен

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