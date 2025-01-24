Барселона прописала в контракте Араухо адекватные отступные

Защитника можно приобрести летом за относительно небольшую сумму.

Барселона прописала в контракте Рональда Араухо новые отступные, утверждает Relevo.

Напомним, что накануне катлонцы объявили о новом соглашении с уругвайским защитником.

Ранее отступные Араухо составляли 1 млрд евро, а теперь каталонцы прописали там более адекватные суммы.

Летом 2025 года Рональда можно будет выкупить за 65 млн евро, а зимой 2026-го - за 80 млн евро.

Ранее также Кайл Уокер стал игроком Милана.

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