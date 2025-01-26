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Барселона готовит "историческое" предложение нового контракта лидеру клуба

Каталонцы хотят отпугнуть саудовские клубы, чтобы сохранить Рафинью.
Сегодня, 16:22
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Каталонская Барселона продолжает заниматься продлением контрактов с собственными игроками.

Как сообщает El Nacional, на очереди в списке приоритетов руководства "сине-гранатовых" пролонгация соглашения с Рафиньей. Таким образом, испанский гранд хочет, чтобы интерес саудовских клубов к игроку "остыл".

Источник не сообщает деталей предложения Барсы для бразильского вингера, однако, называет их "историческими".

В текущем сезоне Рафинья провел 30 матчей, отметившись 22 мячами и 11 ассистами.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона продлит контракт с одним из основных полузащитников .

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона рафинья

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