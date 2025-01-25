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Звезда Барселоны договорился о новом долговременном контракте с клубом

Педри продолжит свое пребывание в стане каталонцев.
Сегодня, 15:27
Педри / Getty Images
Педри / Getty Images

Полузащитник Барселоны Педри договорился о подписании нового контракта.

Как сообщает Фабрицио Романо, испанец продлит контракт до 2030 года. 22-летний игрок дал устное согласие на предложенные условия.

Сторонам остается согласовать последние формальные детали. Финансовые условия прописанные в договоре остаются неизвестными.

Отметим, что пока действующий контракт Педри должен был истекать в 2026 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона прописала в контракте другой своей звезды достаточно низкие отступные .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Педри

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