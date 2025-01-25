Звезда Барселоны договорился о новом долговременном контракте с клубом
Педри продолжит свое пребывание в стане каталонцев.
Полузащитник Барселоны Педри договорился о подписании нового контракта.
Как сообщает Фабрицио Романо, испанец продлит контракт до 2030 года. 22-летний игрок дал устное согласие на предложенные условия.
Сторонам остается согласовать последние формальные детали. Финансовые условия прописанные в договоре остаются неизвестными.
Отметим, что пока действующий контракт Педри должен был истекать в 2026 году.
Напомним, ранее сообщалось, что Барселона прописала в контракте другой своей звезды достаточно низкие отступные .
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