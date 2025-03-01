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Футбол

Захисник Барселони вилетів через ту саму травму, через яку пропустив увесь сезон

Андреас Кристенсен пропустит еще месяц.
Сегодня, 16:25
Андреас Кристенсен / Getty Images
Андреас Кристенсен / Getty Images

Защитник Барселоны Андреас Кристенсен снова получил травму, сообщает AS.

Напомним, что в текущем сезоне датчанин провел на поле лишь 26 минут против Валенсии еще в августе. 

После этого Андреас не покидал лазарет, в последнее время восстанавливаясь после травмы мышц правой ноги, полученной в январе.

Как пишет издание, у защитника случился рецидив той же травмы во время тренировки. Он пропустит еще около четырех недель.

Ранее также сообщалось, что Родри вернулся к индивидуальным тренировкам.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андреас Кристенсен

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