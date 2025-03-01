Захисник Барселони вилетів через ту саму травму, через яку пропустив увесь сезон
Андреас Кристенсен пропустит еще месяц.
Защитник Барселоны Андреас Кристенсен снова получил травму, сообщает AS.
Напомним, что в текущем сезоне датчанин провел на поле лишь 26 минут против Валенсии еще в августе.
После этого Андреас не покидал лазарет, в последнее время восстанавливаясь после травмы мышц правой ноги, полученной в январе.
Как пишет издание, у защитника случился рецидив той же травмы во время тренировки. Он пропустит еще около четырех недель.
Ранее также сообщалось, что Родри вернулся к индивидуальным тренировкам.
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