Захисник Барселони вилетів через ту саму травму, через яку пропустив увесь сезон

Защитник Барселоны Андреас Кристенсен снова получил травму, сообщает AS.

Напомним, что в текущем сезоне датчанин провел на поле лишь 26 минут против Валенсии еще в августе.

После этого Андреас не покидал лазарет, в последнее время восстанавливаясь после травмы мышц правой ноги, полученной в январе.

Как пишет издание, у защитника случился рецидив той же травмы во время тренировки. Он пропустит еще около четырех недель.

Ранее также сообщалось, что Родри вернулся к индивидуальным тренировкам.

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