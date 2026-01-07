Барселона из-за травмы потеряла голкипера

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, 33-летний вратарь покинул расположение команды в Саудовской Аравии перед полуфинальным матчем Суперкубка Испании против Атлетика, который состоится 7 января.

Немецкий голкипер вернется в Барселону, где пройдет медицинское обследование. Вместо него в состав был вызван вратарь резервной команды Диего Кочен.

ℹ️ Ter Stegen leaves the Barça squad’s training camp in Saudi Arabia to return to Barcelona for medical tests. Diego Kochen, the reserve team goalkeeper, will join the group tomorrow. pic.twitter.com/5PnObUwmrk — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 6, 2026

По информации испанских СМИ, тер Штеген получил травму на тренировке, а это повреждение теперь ставит под сомнение его январскую аренду в другой клуб.

Напомним, что немецкий голкипер только недавно вернулся после восстановления от травмы спины и смог провести за Барселону в этом сезоне только один матч в Кубке Испании в середине декабря.

