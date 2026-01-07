iSport.ua
Барселона из-за травмы потеряла голкипера

Тер Штеген покинул расположение команды перед матчем Суперкубка Испании.
Сегодня, 10:58       Автор: Игорь Мищук
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, 33-летний вратарь покинул расположение команды в Саудовской Аравии перед полуфинальным матчем Суперкубка Испании против Атлетика, который состоится 7 января.

Немецкий голкипер вернется в Барселону, где пройдет медицинское обследование. Вместо него в состав был вызван вратарь резервной команды Диего Кочен.

По информации испанских СМИ, тер Штеген получил травму на тренировке, а это повреждение теперь ставит под сомнение его январскую аренду в другой клуб.

Напомним, что немецкий голкипер только недавно вернулся после восстановления от травмы спины и смог провести за Барселону в этом сезоне только один матч в Кубке Испании в середине декабря.

