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Зозуля вновь стал объектом оскорблений фанатов, из-за чего был приостановлен матч

"Отличились" болельщики нового клуба Ореста Лебеденко.
Сегодня, 16:06
Роман Зозуля / Getty Images
Роман Зозуля / Getty Images

В субботу, 21 января, в рамках 20 тура испанской Сегунды Б (третий по силе дивизион) Депортиво принимал в гостях Райо Махадаонда.

За команду гостей выступает украинский форвард Роман Зозуля. И как это с ним случалось во времена его карьеры в составе других испанских клубов, он стал объектом оскорблений фанатов оппонента. И это при том, что его даже не было на поле.

Все дошло до того, что на 60-й минуте главный арбитр был вынужден приостановить поединок, когда в адрес Романа зазвучали фразы: "Зозуля, ты нацист".

В это время диктор стадиона попросил так называемых болельщиков прекратить свои действия, так как это недопустимое поведение и оно может повлечь за собой санкции относительно клуба.

Их это не остановило - игра не возобновлялась две минуты, но после они все же успокоились и до конца встречи не скандировали ничего подобного, передает испанское издание COPE.

В итоге Зозуля появился на поле на 68-й минуте при счете 0:1 в пользу хозяев поля. К сожалению, спасти для своей команды хотя бы ничью ему не удалось. А единственный гол записал на свой счет экс-форвард Карпат и Динамо Лукас Перес.

Напомним, что днем ранее украинский защитник Орест Лебеденко перебрался в Депортиво из Луго на правах свободного агента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: депортиво Роман Зозуля

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