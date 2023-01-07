Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 6 января
Зимнее трансферное окно открылось вместе с наступлением 2023 года, а потому в январе нас ожидает много интересных переходов игроков.
Каждый день осуществляется свыше 200 переходов по всему миру. ISPORT же выделяет по пять лучших ежедневно и предлагает ознакомиться с ними.
ТОП-5 трансферов 6 января
Лондонский Челси на старте января – самый активный топ-клуб. Они подписали очередного молодого игрока, которым стал бразилец Андрей Сантос.
Также интересно выглядит переход вратаря Херонимо Рульи, которого Аякс приобрел после отказа украинца Андрея Лунина.
Ну и как же не вспомнить голкипера Джека Батленда, который стал новым сменищиком Давида Де Хеа.
- Андрей Сантос (Бразилия, 18) – из Васко в Челси за 12,5 млн евро
- Херонимо Рульи (Аргентина, 30) – из Вильярреала в Аякс за 8 млн
- Мислав Оршич (Хорватия, 30) – из Динамо З в Саутгемптон
- Джек Батленд (Англия, 29) – из Кристал Пэлас в МЮ (аренда)
- Кемерон Арчер (Астон Вилла, 21) – из Астон Виллы в Миддлсбро (аренда)
ТОП-5 трансферов 5 января
- Бенуа Бадиашиле (Франция, 21) – из Монако в Челси за 38 млн евро
- Майкон (Бразилия, 25) – из Шахтара в Коринтианс (аренда)
- Дэйли Блинд (Нидерланды, 32) – свободный агент в Баварию
- Диого Гонсалвеш (Португалия, 25) – из Бенфики в Копенгаген за 2 млн евро
- Виталий Денисов (Узбекистан, 35) – из Согдиана в Олмалык (свободный агент)
ТОП-5 трансферов 4 января
- Кевин Шаде (Германия, 21) – из Фрайбурга в Брентфорд в аренду
- Евгений Пасич (Украина, 29) – из Вереса в Днепр-1 за 150 тысяч евро
- Юго Новоа (Испания, 19) – из Лейпцига в Базель (аренда)
- Аарон Лонг (США, 30) – из Нью-Йорк Ред Бул в ФК ЛА (свободный агент)
- Хосе Луис Родригес (Уругвай, 25) – из Насионаля в Васко да Гама за 1,8 млн
ТОП-5 трансферов 3 января
- Жерсон (Бразилия, 25) – из Марселя в Фламенго за 15 млн евро
- Максимилиан Вобер (Австрия, 24) – из Зальцбурга в Лидс за 12 млн евро
- Девис Васкес (Колумбия, 24) – из Гуарани в Милан за 470 тысяч евро
- Рууд Вормер (Нидерланды, 34) – из Брюгге в Зюльте Варегем (аренда)
- Матеус Мартинс (Бразилия, 19) – из Удинезе в Уотфорд (аренда)
ТОП-5 трансферов 2 января
- Каспер Дольберг (Дания, 25) – из Ниццы в Хоффенхайм (аренда)
- Матеус Мартинс (Бразилия, 19) – из Флуминенс в Удинезе за 6 млн евро
- Деян Ловрен (Хорватия, 33) – из зенита в Лион за 2 млн евро
- Ола Солбакен (Норвегия, 24) – из Боде/Глимт в Рому, свободный агент
- Алан Маттурро (Уругвай, 18) – из Дефенсора в Дженоа, 3 млн евро
ТОП-5 трансферов 1 января
Сюда вошли все переходы, которые были оговорены еще осенью и в декабре, но официально были зарегистрированы только с началом трансферного окна.
- Криштиану Роналду (Португалия) – свободный агент в Ан-Наср
- Коди Гакпо (Нидерланды) – из ПСВ в Ливерпуль за 42 млн евро
- Давид Фофана (Кот д'Ивуар) – из Мольде в Челси за 12 млн евро
- Матеус Кунья (Бразилия) – из Атлетик М в Вулверхэмптон (аренда)
- Лоик Бальде (Франция) – из Ренна в Севилью (аренда)