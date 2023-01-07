Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 6 января

Зимнее трансферное окно открылось вместе с наступлением 2023 года, а потому в январе нас ожидает много интересных переходов игроков.

Каждый день осуществляется свыше 200 переходов по всему миру. ISPORT же выделяет по пять лучших ежедневно и предлагает ознакомиться с ними.

ТОП-5 трансферов 6 января

Лондонский Челси на старте января – самый активный топ-клуб. Они подписали очередного молодого игрока, которым стал бразилец Андрей Сантос.

Также интересно выглядит переход вратаря Херонимо Рульи, которого Аякс приобрел после отказа украинца Андрея Лунина.

Ну и как же не вспомнить голкипера Джека Батленда, который стал новым сменищиком Давида Де Хеа.

Андрей Сантос (Бразилия, 18) – из Васко в Челси за 12,5 млн евро

(Бразилия, 18) – из Васко в Челси за 12,5 млн евро Херонимо Рульи (Аргентина, 30) – из Вильярреала в Аякс за 8 млн

(Аргентина, 30) – из Вильярреала в Аякс за 8 млн Мислав Оршич (Хорватия, 30) – из Динамо З в Саутгемптон

(Хорватия, 30) – из Динамо З в Саутгемптон Джек Батленд (Англия, 29) – из Кристал Пэлас в МЮ (аренда)

(Англия, 29) – из Кристал Пэлас в МЮ (аренда) Кемерон Арчер (Астон Вилла, 21) – из Астон Виллы в Миддлсбро (аренда)

ТОП-5 трансферов 5 января

Бенуа Бадиашиле (Франция, 21) – из Монако в Челси за 38 млн евро

(Франция, 21) – из Монако в Челси за 38 млн евро Майкон (Бразилия, 25) – из Шахтара в Коринтианс (аренда)

(Бразилия, 25) – из Шахтара в Коринтианс (аренда) Дэйли Блинд (Нидерланды, 32) – свободный агент в Баварию

(Нидерланды, 32) – свободный агент в Баварию Диого Гонсалвеш (Португалия, 25) – из Бенфики в Копенгаген за 2 млн евро

(Португалия, 25) – из Бенфики в Копенгаген за 2 млн евро Виталий Денисов (Узбекистан, 35) – из Согдиана в Олмалык (свободный агент)

ТОП-5 трансферов 4 января

Кевин Шаде (Германия, 21) – из Фрайбурга в Брентфорд в аренду

(Германия, 21) – из Фрайбурга в Брентфорд в аренду Евгений Пасич (Украина, 29) – из Вереса в Днепр-1 за 150 тысяч евро

(Украина, 29) – из Вереса в Днепр-1 за 150 тысяч евро Юго Новоа (Испания, 19) – из Лейпцига в Базель (аренда)

(Испания, 19) – из Лейпцига в Базель (аренда) Аарон Лонг (США, 30) – из Нью-Йорк Ред Бул в ФК ЛА (свободный агент)

(США, 30) – из Нью-Йорк Ред Бул в ФК ЛА (свободный агент) Хосе Луис Родригес (Уругвай, 25) – из Насионаля в Васко да Гама за 1,8 млн

ТОП-5 трансферов 3 января

Жерсон (Бразилия, 25) – из Марселя в Фламенго за 15 млн евро

(Бразилия, 25) – из Марселя в Фламенго за 15 млн евро Максимилиан Вобер (Австрия, 24) – из Зальцбурга в Лидс за 12 млн евро

(Австрия, 24) – из Зальцбурга в Лидс за 12 млн евро Девис Васкес (Колумбия, 24) – из Гуарани в Милан за 470 тысяч евро

(Колумбия, 24) – из Гуарани в Милан за 470 тысяч евро Рууд Вормер (Нидерланды, 34) – из Брюгге в Зюльте Варегем (аренда)

(Нидерланды, 34) – из Брюгге в Зюльте Варегем (аренда) Матеус Мартинс (Бразилия, 19) – из Удинезе в Уотфорд (аренда)

ТОП-5 трансферов 2 января

Каспер Дольберг (Дания, 25) – из Ниццы в Хоффенхайм (аренда)

(Дания, 25) – из Ниццы в Хоффенхайм (аренда) Матеус Мартинс (Бразилия, 19) – из Флуминенс в Удинезе за 6 млн евро

(Бразилия, 19) – из Флуминенс в Удинезе за 6 млн евро Деян Ловрен (Хорватия, 33) – из зенита в Лион за 2 млн евро

(Хорватия, 33) – из зенита в Лион за 2 млн евро Ола Солбакен (Норвегия, 24) – из Боде/Глимт в Рому, свободный агент

(Норвегия, 24) – из Боде/Глимт в Рому, свободный агент Алан Маттурро (Уругвай, 18) – из Дефенсора в Дженоа, 3 млн евро

ТОП-5 трансферов 1 января

Сюда вошли все переходы, которые были оговорены еще осенью и в декабре, но официально были зарегистрированы только с началом трансферного окна.