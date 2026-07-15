Главная звезда Брюгге дал согласие на переход в Арсенал

Христос Цолис может оказаться в Лондоне.

Вингер Брюгге Христос Цолис решил перейти в Арсенал, пишет Бен Джейкобс.

Ранее появились слухи об интересе лондонского клуба к результативному греку.

Инсайдер сообщает, что Брюгге готов расстаться с игроком за примерно 30-35 млн фунтов. Сам футболист хочет сменить клуб.

Арсенал пока только изучает возможность трансфера, также "канонинры" интересуются Морганом Роджерсом. Хотя, как считается, эти трансферы не повлияют друг на друга.

В прошлом сезоне Христос Цолис провел 52 матча, отличившись 22 голами и 29 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Арсенал следит за форвардом Атлетико.

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