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Макларен получил новый двигатель

Мерседес наконец дал им последнюю версию ДВС.
Сегодня, 10:20       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Макларен наконец получил новый двигатель, сообщает RacingNews365.

Напомним, что коллектив из Уокинга является клиентской командой Мерседес.

И перед этапом в Бельгии Макларен были единственной командой, которая еще не получала последнюю версию двигателя.

Отдельно стоит отменить, что обновление ДВС не касается ее мощности, а лишь надежности.

Ранее также сообщалось, что этап в Бельгии может стать дождевым.

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