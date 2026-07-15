Макларен получил новый двигатель

Мерседес наконец дал им последнюю версию ДВС.

Макларен наконец получил новый двигатель, сообщает RacingNews365.

Напомним, что коллектив из Уокинга является клиентской командой Мерседес.

И перед этапом в Бельгии Макларен были единственной командой, которая еще не получала последнюю версию двигателя.

Отдельно стоит отменить, что обновление ДВС не касается ее мощности, а лишь надежности.

Ранее также сообщалось, что этап в Бельгии может стать дождевым.

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