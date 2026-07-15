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Футбол

Де ла Фуэнте: Трудно выразить наши чувства, но это чистая радость

Теперь команда готовится к финалу.
Сегодня, 08:45       Автор: Андрей Безуглый
Луис де ла Фуэнте / Getty Images
Луис де ла Фуэнте / Getty Images

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Францией.

Напомним, что накануне команда "фурия роха" выбила "трехцвеных" с мундиаля.

Специалист заявил, что именно его команда оказалась лучшей в мире, а теперь перед ними стоит главный вызов - игра в финале.

Трудно выразить наши чувства, но это чистая радость. Это выдающаяся команда. Нам предстоит сделать еще один шаг. Напряжение нарастает, игра в финале – это огромная ответственность и привилегия. Мы должны отнестись к этому серьезно.

В раздевалке мы говорили, что нам будет противостоять одна из лучших в мире сборных, в которой играют лучшие игроки мира. Но они играли против лучшей команды мира. Игроки сделали так, чтобы сложное казалось простым

Ранее также итоги матча прокомментировал Дидье Дешам.

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