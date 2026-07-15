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Футбол

Дешам намекнул на ошибки арбитра в матче с Испанией

Однако основную вину тренер взял на себя.
Сегодня, 08:02       Автор: Андрей Безуглый
Дидье Дешам / Getty Images
Дидье Дешам / Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал итоги матча против Испании.

Напомним, что накануне команда де ла Фуэнте выбила "трехцвеных" с мундиаля.

Дешам взял всю вину на себя и свою команду, однако также отметил ошибки арбитров, которые также сыграли свою роль.

Игроки опустошены, но если рассуждать логически, то мы не дотянули технически. Это наша собственная вина.

Но я задам вопрос: обладает ли арбитр необходимым уровнем для судейства полуфинала? Сам я на него не отвечу. Было довольно много ситуаций...

Но главная причина в том, что мы были ниже своего уровня, допустили несколько технических ошибок – пасов, которые могли привести к опасным моментам. Я не хочу обесценивать все, чего мы достигли, но в этом матче Испания показала, что обладает чем-то большим, чем мы.

Нам не хватало точности и энергии. Испанцы очень хорошо умеют прерывать атаки соперника, предугадывая движения и перехватывая передачи

Ранее также сообщалось, что Франция установила личный антирекорд.

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