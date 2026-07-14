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Футбол

Итальянский клуб подписал вингера Карпат

Бразилец Стенио продолжит карьеру в Модене.
Сегодня, 22:19       Автор: Игорь Мищук
Стенио / Modena F.C.
Стенио / Modena F.C.

Вингер Карпат Стенио Занетти Толедо пополнил состав представителя итальянской Серии B Модены.

О переходе 23-летнего футболиста сообщает официальный сайт итальянского клуба.

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Контракт бразильского вингера с "джаллоблу" будет рассчитан до июня 2029 года и предусматривает возможность продления еще на один сезон.

По данным Transfermarkt, Модена выплатила компенсацию за игрока в размере 500 тысяч евро.

Стенио присоединился к Карпатам летом 2024 года и всего провел в составе львовской команды 22 матча, отличившись одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо вернулся из аренды в Карпатах.

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