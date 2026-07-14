Кейн или Месси: на что ставить в матче 1/2 финала?

На ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде осталось всего три матча. После этого поединка мы узнаем, кто сыграет за бронзовые медали, а кто поборется за чемпионский кубок.

Впереди матч Англия – Аргентина. Эксперты GGBET считают, что небольшое преимущество имеют номинальные хозяева. Коэффициент на победу Англии составляет 2,73, тогда как на Аргентину предлагают 3,13. Кто окажется сильнее? Обирай свій варіант на ggbet.ua!

Какие есть варианты ставок?

Обе сборные, и Англия, и Аргентина, на этом чемпионате мира любят проводить матчи с большим количеством как забитых, так и пропущенных мячей. Поэтому можно ожидать, что и в очном противостоянии команды подарят нам результативный поединок. Тем более что у обеих сборных сейчас сильнее выглядит именно атакующая линия, чем оборонительная. Поэтому сдержать друг друга будет крайне непросто.

Коэффициент на то, что в матче будет забито не менее трех голов, выглядит очень привлекательным и составляет 2,43.

Интересно, что сборная Аргентины в этом году очень удачно начинает свои матчи. В 12 из последних 13 встреч аргентинцы уходили на перерыв, ведя в счете. Коэффициент на то, что и в матче против Англии они будут выигрывать после первого тайма, составляет 3,74.

Также любопытно, что в четвертьфиналах не забивали главные бомбардиры своих команд, Гарри Кейн и Лионель Месси. Возможно, один из них, а может быть, и оба, прервут свою небольшую голевую «засуху» именно в полуфинале. Примечательно, что на гол Кейна или Месси букмекеры предлагают одинаковый коэффициент — 2,45.

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