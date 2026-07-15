Дом звезды сборной Испании пытались ограбить

Ламин Ямаль чуть бы не стал жертвой преступления.

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль чуть было не стал жертвой преступления, пишет La Vanguardia.

В 4 утра 15 июля охранник дома футболиста заметил на камерах двух злоумышленников.

Двое в балаклавах забрались на стену дома, пытаясь проникнуть внутрь. Однако вскоре они поняли, что их заметили.

Злоумышленники поспешно скрылись, сейчас полиция занимается их поисками.

Ранее также сообщалось, что сборная Испании установила новый рекорд.

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