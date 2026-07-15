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Футбол

Дом звезды сборной Испании пытались ограбить

Ламин Ямаль чуть бы не стал жертвой преступления.
Сегодня, 13:05       Автор: Андрей Безуглый
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль чуть было не стал жертвой преступления, пишет La Vanguardia.

В 4 утра 15 июля охранник дома футболиста заметил на камерах двух злоумышленников.

Двое в балаклавах забрались на стену дома, пытаясь проникнуть внутрь. Однако вскоре они поняли, что их заметили.

Злоумышленники поспешно скрылись, сейчас полиция занимается их поисками.

Ранее также сообщалось, что сборная Испании установила новый рекорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ламин Ямаль

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