Украинские футболисты вышли с антивоенным баннером после матча Лиги чемпионов
Украинские футболисты Павел Исенко и Александр Романчук провели небольшую акцию протеста в Лиге чемпионов.
Напомним, что оба игрока выступают за румынскую Университатю Крайову, которая встречалась с витебском.
После матча, который Университатя выиграла со счетом 1:0, Исенко и Романчук вышли на поле с баннером FCK PTN.
Также на старте поединка украинцы отказались пожимать руки соперникам. витебск ранее активно принимал участие в пропагандистских акциях в белоруси.
Стоит отметить, что и трибуны румынской арены поддержали Украину. Были вывешены несколько баннеров против войны, а также флаг Украины.
Ранее также украинский форвард принес победу своей команде в товарищеском матче.
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