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Футбол

Украинские футболисты вышли с антивоенным баннером после матча Лиги чемпионов

Павел Исенко и Александр Романчук провели небольшую акцию.
Сегодня, 16:19       Автор: Андрей Безуглый
/ Zorya Londonsk
/ Zorya Londonsk

Украинские футболисты Павел Исенко и Александр Романчук провели небольшую акцию протеста в Лиге чемпионов.

Напомним, что оба игрока выступают за румынскую Университатю Крайову, которая встречалась с витебском.

После матча, который Университатя выиграла со счетом 1:0, Исенко и Романчук вышли на поле с баннером FCK PTN.

Также на старте поединка украинцы отказались пожимать руки соперникам. витебск ранее активно принимал участие в пропагандистских акциях в белоруси.

Стоит отметить, что и трибуны румынской арены поддержали Украину. Были вывешены несколько баннеров против войны, а также флаг Украины.

Ранее также украинский форвард принес победу своей команде в товарищеском матче. 

 

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