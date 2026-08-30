Бензема покинет Аль-Хиляль

38-летний француз пока не завершает карьеру.

Нападающий Аль-Хиляля Карим Бензема покинет команду, сообщает AS.

38-летний француз намерен уйти из клуба, к которому присоединился в феврале этого года.

Бензема даже успел провести два матча в новом сезоне и забить один гол.

Отдельно отмечается, что француз не планирует завершать карьеру и уже даже имеет на руках несколько предложений.

Скорее всего, Бензема просто сменит клуб в рамках чемпионата. Наиболее активно его связывают с Аль-Иттихадом и Аль-Шабабом.

Ранее также сообщалось, что также Арсенал в ближайшие дни продаст своего форварда.

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