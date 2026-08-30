Арсенал может установить клубный трансферный рекорд

Арсенал готовится оформить клубный трансферный рекорд, пишет The Athletic.

Лондонский клуб близок к продаже Габриэля Мартинелли в Аль-Хиляль.

Саудовцы готовы заплатить за бразильца около 70 млн евро чистыми. Однако пока клуб не договорился о контракте с самим бразильцем.

Если же трансфер состоится, то это будет рекордная продажа в истории Арсенала. Предыдущим рекордом была продажа Алекса Окслейд-Чемберлена за 38 млн евро в Ливерпуль.

Ранее также сообщалось, что также Арсенал в ближайшие дни продаст своего форварда.

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