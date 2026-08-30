Магучих с серебром завершила этап Континентального тура в Германии

Юлия Левченко не дошла до подиума.

В немецком Хайльбронне состоялся этап Континентального тура по легкой атлетики.

В секторе прыжков в высоту среди женщин соревновались Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Левченко начала очень многообещающе, взяв первые три высоты с первой попытки. Однако уже 1.90 м Юлия не сумела преодолеть и осталась на пятом месте.

Магучих же стартовала на высоте 1.93 м, после которой уже сформировался подиум. Конкуренцию украинке составили Элеанор Паттерсон и Ламара Дистин.

На 2.00 м Дистин стала единственной, кто не покорил планку, заняв третью строчку. А борьба за золото состоялась на высоте 2.02 м, которую Магучих не сумела взять, получив серебрянную медаль.

Континентальный тур, Хайльбронн, прыжки в высоту среди женщин

Элеанор Паттерсон (Австралия) — м Ярослава Магучих (Украина) — 2,00 м Ламара Дистин (Ямайка) — 1,98 м

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5. Юлия Левченко (Украина) — 1,86 м

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