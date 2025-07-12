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Экс-тренер Барселоны и МЮ одолел рак

Опытный специалист победил онкологию.
Сегодня, 11:08       Автор: Антон Федорцив
Луи ван Гал / Getty Images
Луи ван Гал / Getty Images

Нидерландец Луи ван Гал восстановил здоровье. Бронзовый призер ЧМ-2014 справился с раком простаты, сообщает VI.

"Рак меня больше не беспокоит. Мне сделали несколько операций два года назад. Тогда все было очень плохо.

В конце концов, все прошло, и теперь я справляюсь. Я прохожу осмотры каждые несколько месяцев, и дела обстоят хорошо. Мне становится лучше и лучше", – заявил ван Гал.

Чемпион Нидерландов, Испании и Германии завершил тренерскую карьеру после Мундиаля-2022. Там он вывел сборную Нидерландов в четвертьфинал. "Оранжевые" там уступили Аргентине в серии пенальти.

Напомним, нидерландец Дик Адвокат решил продлить контракт со сборной Кюрасао.

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