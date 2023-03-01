Рэшфорд: При ван Гале меня штрафовали каждый четверг

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд высказался о работе с экс-тренером клуба Луи ван Галом.

"Я помню четверги. Раньше меня штрафовали каждый четверг. Эти ситуации было полностью вне моего контроля, но ван Гал был именно таким человеком.

Он говорил мне, что я должен закончить дела в колледже, это не обсуждается, но я также не должен опаздывать на тренировки, это тоже не обсуждается.

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У меня было 12 минут, чтобы добраться на тренировочную базу из колледжа", – сказал Рэшфорд в интервью Sky Sports.

Напомним, англичанин дебютировал в Манчестер Юнайтед зимой 2016 года в матче Лиги Европы против Мидтьюлланда, как раз во время работы в клубе ван Гала.