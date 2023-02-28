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Фергюсон: Рэшфорд молодец, но он не форвард, который нужен Манчестер Юнайтед

Великий шотландец уже напрямую намекает, что команде нужен классический форвард.
Сегодня, 19:59
Сэр Алекс Фергюсон / Getty Images
Сэр Алекс Фергюсон / Getty Images

Манчестер Юнайтед выиграл свой первый трофей за шесть лет, одержав победу над Ньюкаслом в финале кубка лиги. Легендарный наставник "красных дьяволов" сэр Алекс Фергюсон наблюдал за успехом своей команды с трибуны Уэмбли, после чего присоединился к празднованиям.

После матча Фергюсон похвалил Маркуса Рэшфорда, который снова отличился в воротах соперника, но при этом шотландец заявил, что манкунианцы нуждаются в форварде, который станет главной ударной силой.

"Он великолепен, всегда хорошо завершает и всегда бьет низом, что очень важно для нападающего", — цитирует Фергюсона Sky Sports.

"Он в отличной форме. К сожалению для нас, он является основным источником голов, нам не помешал бы еще один. Но он хорошо с этим справляется".

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В нынешнем сезоне Маркус Рэшфорд принял участие в 38 матчах во всех турнирах, отметившись 25 голами и 9 ассистами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед сэр Алекс Фергюсон Маркус Рэшфорд

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