Цена акций Манчестер Юнайтед упала на фоне слухов, что Глейзеры не продадут клуб

Цена акций Манчестер Юнайтед упала почти на 10% в понедельник, 27 февраля, на фоне опасений, что Глейзеры не будут продавать клуб, сообщает Sky Sports.

Несмотря на успех в финальном матче кубка лиги против Ньюкасла (2:0), цена акций Юнайтед упала на 9,6% до 20,62 доллара и снизилась на 17% за неделю, что снизило общую стоимость клуба почти на 1 миллиард долларов.

Это произошло из-за того, что существует вероятность, что Глейзеры не хотят продавать клуба, а лишь ищут миноритарные инвестиции.

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Предполагается, что Глейзеры установили целевую цену потенциальной продажи не менее 5 миллиардов фунтов.

Между тем, участники торгов все еще ждут ответа о следующих шагах в этом процессе от инвестиционного банка Raine Group, который занимается продажей от имени Глейзеров.

Только шейх Джассим бин Хамад Аль Тани и сэр Джим Рэтклифф сделали первоначальные предложения о покупке "красных дьяволов".

Если Глейзеры действительно захотят продать клуб, Аль Тани и Рэтклифф получат доступ к подробной финансовой информации и данным манкунианцев, чтобы они могли перейти к формированию официальных предложений.