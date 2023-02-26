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Владельцы Манчестер Юнайтед не спешат принимать предложение по продаже клуба

Семья Глейзеров считает, что предложенные суммы слишком малы, чтобы продать такой клуб.
Сегодня, 01:08
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Нынешние владельцы Манчестер Юнайтед начали игру на повышение ставок, которая может привести к печальным последствиям.

Как сообщает utdreport со ссылкой на Financial Times, шейх Джассим бин Хамад Аль Тани и сэр Джим Рэтклифф являются единственными кандидатами на покупку клуба. Но, по мнению семейства Глейзеров, сделанные предложения недостаточно высоки, чтобы убедить их продать Юнайтед.

По информации источника, Глейзеры не спешат с продажей клуба. Они не торопятся принимать решение и их ничто не заставляет продавать манкунианцев. Ожидается, что они примут окончательное решение относительно "красных дьяволов" ближе к лету.

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При этом также отмечается, что инвестиционный банк Raine Group, который занимается продажей Манчестер Юнайтед, недоволен тем фактом, что Аль Тани и Рэтклифф решили публично объявить о своих предложениях. Это вызвало упрек со стороны банка, который не хотел афишировать процесс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ

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