Владельцы Манчестер Юнайтед не спешат принимать предложение по продаже клуба

Семья Глейзеров считает, что предложенные суммы слишком малы, чтобы продать такой клуб.

Нынешние владельцы Манчестер Юнайтед начали игру на повышение ставок, которая может привести к печальным последствиям.

Как сообщает utdreport со ссылкой на Financial Times, шейх Джассим бин Хамад Аль Тани и сэр Джим Рэтклифф являются единственными кандидатами на покупку клуба. Но, по мнению семейства Глейзеров, сделанные предложения недостаточно высоки, чтобы убедить их продать Юнайтед.

По информации источника, Глейзеры не спешат с продажей клуба. Они не торопятся принимать решение и их ничто не заставляет продавать манкунианцев. Ожидается, что они примут окончательное решение относительно "красных дьяволов" ближе к лету.

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При этом также отмечается, что инвестиционный банк Raine Group, который занимается продажей Манчестер Юнайтед, недоволен тем фактом, что Аль Тани и Рэтклифф решили публично объявить о своих предложениях. Это вызвало упрек со стороны банка, который не хотел афишировать процесс.