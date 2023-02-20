Фанаты Манчестер Юнайтед выступили против продажи клуба катарскому шейху

Они поддержали Джима Рэтклиффа, который "больше знает про клуб и его историю".

Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани из Катара и британский нефтехимический магнат Джим Рэтклифф на данный момент готовятся к борьбе за право приобрести Манчестер Юнайтед. Нынешние владельцы клуба, семья Глейзеров, настроены получить 6 миллиардов фунтов.

До матча 24-го тура против Лестера (3:0) британское издание Daily Mail пообщалось с фанатами "красных дьяволов", которые высказались насчет обоих претендентов на приобретение клуба.

"В идеале нам нужен Рэтклифф - кто-то, кто это понимает", — сказал Джим Мердок, 61-летний владелец абонемента, указывая на одну из табличек, связанных с Мюнхенской трагедией 1958 года. "Кто-то ближе к дому, кто понимает историю и верит в нее, а не просто говорит что-то ради нее".

сэр Джим Рэтклифф / Источник: Getty Images

"Он британец и болеет за Манчестер Юнайтед по рождению и воспитанию — хотя он интересовался Челси, я понимаю это", - сказал 74-летний Эдди Пейн, который начал следить за Юнайтед через год после авиакатастрофы в Мюнхене. Он выступил против катарского шейха.

"Это было бы настоящей катастрофой по трем причинам: первая - права человека, без всяких сомнений. Я бы еще сказал, что нужно что-то делать с тенденцией обеления. И, в-третьих, кому-то нужно посмотреть на историю Катара с ПСЖ - это д*рьмо! По этим трем причинам - нет Катару".

Джассим бин Хамад Аль Тани / https://khelnow.com/

"Рэтклифф, опять же, я не слишком доволен тем, как он заработал свои деньги. Так называемый парень из Манчестера, но, думаю, в последние годы он мало видел Манчестер. Хотя я думаю, что он был бы лучшим выбором. Клубу нужно двигаться в другом направлении, и у нас наконец-то появился хороший тренер, и ему нужна вся поддержка, которую он может получить".

"Надеюсь, что при Рэтклиффе у фанатов будет некоторое участие в жизни клуба в той или иной форме, это действительно важно".

Рэтклифф и Аль Тани / Источник: Sky Sports

Другой владелец абонемента, 66-летний Мартин Скэнлон, тоже высказался в пользу британского бизнесмена.

"Я бы предпочел, чтобы клуб приобрел Джим Рэтклифф. Я уверен, что у него есть инвесторы, но мне хотелось бы думать, что это будет английский концерн. Я верю, что он сдержит свои обещания немного поработать над Олд Траффорд и тренировочной базе в Кэррингтоне".

Напомним, что Джим Рэтклифф планирует выкупить все акции, которыми владеют Глейзеры. В то же самое время Джассим Аль Тани хочет выкупить клуб полностью.