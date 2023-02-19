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Джим Рэтклифф хочет выкупить все акции Манчестер Юнайтед, которыми владеют Глейзеры

У прежних владельцев не будет никакого влияния на клуб.
Сегодня, 16:44
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

Продажа Манчестер Юнайтед становится все ближе и ближе. На покупку "красных дьяволов" претендуют сэр Джим Рэтклифф и шейх Джасим бин Хамад Аль Тани, сын бывшего премьер-министра Катара.

На данный момент предложение катарцев выглядит более существенным, так как они хотят выкупить клуб полностью. В то же самое время Рэтклифф намерен стать мажоритарным акционером. Но есть один нюанс.

Как сообщает Sky Sports, Рэтклифф подал заявку на приобретение 69% акций Манчестер Юнайтед. Это именно та доля акций, которой владеют представители семьи Глейзеров. 

Таким образом, если Джим Рэтклифф станет следующим владельцем манкунианцев, у Глейзеров не будет никакого влияния на клуб.

Стоит отметить, что когда стало известно, что Рэтклифф не собирается приобретать все акции Юнайтед, болельщики выразили обеспокоенность, что у Глейзеров останется хоть и минимальное, но влияние на жизнь клуба.

Ранее появилась информация, что бывшие владельцы Милана выразили заинтересованность в финансировании приобретения Манчестер Юнайтед.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ

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