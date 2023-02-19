Бывшие владельцы Милана хотят поучаствовать в покупке Манчестер Юнайтед

Американский хедж-фонд заинтересован в будущих торгах по продаже манкунианцев.

Американский хедж-фонд Elliott Investment Management планирует предложить любой стороне будущих торгов финансирование заявки на покупку Манчестер Юнайтед, сообщает Reuters.

По информации источника, сам фонд исключил возможность самостоятельного приобретения клуба АПЛ. Elliott намерен либо приобрести часть акций манкунианцев, либо предоставить кредит на покупку.

В хедж-фонде и Юнайтед отказались от комментариев, когда к ним обратились Reuters.

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В августе прошлого года Elliott завершил сделку по продаже Милана частной инвестиционной компании Redbird Capital Partners за 1,2 миллиарда долларов.

Напомним, что семья Глейзеров, которая владеет "красными дьяволами" с 2005 года, в ноябре прошлого года заявила, что клуб выставлен на продажу.

В пятницу, 17 февраля, был дедлайн подачи заявок на приобретение. В итоге на покупку Манчестер Юнайтед есть два претендента: сэр Джим Рэтклифф, давний фанат клуба и владелец компании INEOS, и шейх Джасим бин Хамад Аль Тани, сын бывшего премьер-министра Катара.