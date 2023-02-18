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Джим Рэтклифф сделал официальное предложение о покупке Манчестер Юнайтед

Богатейший человек Великобритании вступил в гонку за клуб с эмиром Катара.
Сегодня, 11:03
Сэр Джим Рэтклифф / The Sun/thesun.co.uk
Сэр Джим Рэтклифф / The Sun/thesun.co.uk

Британский миллиардер Джим Рэтклифф сделал официальное предложение о покупке акций Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, бизнесмен хочет владеть всеми акциями клуба, а поэтому настроен приобрести все права на Юнайтед.

Отметим, что Рэтклифф является главой химической компании INEOS. Компания британца уже владеет Ниццей, Лозанной и Расингом из Кот-д’Ивуара.

Напомним, что Forbes оценивает состояние Джима Рэтклиффа в 16,3 миллиарда долларов. 

Ранее сообщалось, что Эмир Катара сделал покупку Манчестер Юнайтед "личным проектом".


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