Джим Рэтклифф сделал официальное предложение о покупке Манчестер Юнайтед

Богатейший человек Великобритании вступил в гонку за клуб с эмиром Катара.

Британский миллиардер Джим Рэтклифф сделал официальное предложение о покупке акций Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, бизнесмен хочет владеть всеми акциями клуба, а поэтому настроен приобрести все права на Юнайтед.

Отметим, что Рэтклифф является главой химической компании INEOS. Компания британца уже владеет Ниццей, Лозанной и Расингом из Кот-д’Ивуара.

Напомним, что Forbes оценивает состояние Джима Рэтклиффа в 16,3 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Эмир Катара сделал покупку Манчестер Юнайтед "личным проектом".