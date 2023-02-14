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Эмир Катара сделал покупку Манчестер Юнайтед "личным проектом"

Эта сделка может повлиять и на ПСЖ, которым владеет катарская компания QSI.
Сегодня, 19:57
Олд Траффорд / Getty Images
Олд Траффорд / Getty Images

Владельцы Манчестер Юнайтед, семья Глейзеров выставила клуб на продажу и надеется получить более 5 миллиардов евро. Кандидаты на покупку английского клуба должны до пятницы, 17 февраля, сделать официальное предложение Raine Group, инвестиционному банку, ответственному за эту продажу.

На покупку манкунианцев нашлось несколько претендентов, сообщает Le Parisien.

Первым из них является сэр Джим Рэтклифф, владелец Ineos и французской Ниццы, но его предложение будет далеко от требований Глейзеров. Сообщается, что британец готов дать за клуб не более 4 миллиардов.

сэр Джим Рэтклифф
сэр Джим Рэтклифф

Наиболее привлекательным считается потенциальное предложение эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани. Катарцы уверены, что даже конкуренция со стороны Саудовской Аравии не помешает им быть фаворитами в гонке за Юнайтед.

В Катаре никому не интересна Лига 1. За Лионелем Месси и Килианом Мбаппе следят только во время матчей Лиги чемпионов. Как и во многих других частях мира, единственный чемпионат, который всех интересует — это Английская Премьер-лига.

Эмир Катара, получивший высшее образование в Англии в конце 1990-х годов, сам сильно проникся британской культурой. Аль Тани - большой поклонник тенниса и футбола, а Манчестер Юнайтед стал его любимым клубом, покупка которого стала для него личным проектом - это его желание.

Помимо самого клуба катарцы планируют инвестировать в Олд Траффорд, нуждающийся в реконструкции, и тренировочный комплекс в Каррингтоне.

Тамим ибн Хамад Аль Тани
Тамим ибн Хамад Аль Тани

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Но его желание также основано на прагматических соображениях. Катар давно стремится инвестировать в АПЛ, которая, по сравнению с Лигой 1, более динамичная экономически и с точки зрения имиджа.

По законам УЕФА, у двух клубов, участвующих в еврокубках, не может быть один и тот же владелец. А потому ожидается, что предложение по Манчестер Юнайтед поступит не от Qatar Sports Investments (QSI), владельца ПСЖ, ни от Qatar Investments Authority (QIA), дочерней компанией которой является QSI.

Однако руководство ПСЖ опасается того, что "красные дьяволы" станут "любимым клубом Катара" и будут получать привилегии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед ПСЖ АПЛ

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