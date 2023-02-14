iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед планирует подписать 18-летнего бельгийского вундеркинда

Конкуренцию готовится навязать Ньюкасл.
Сегодня, 12:02
Артур Вермерен / royalantwerpfc.be
Артур Вермерен / royalantwerpfc.be

Манчестер Юнайтед внимательно изучает Артура Вермерена из Антверпена и может подписать хавбека уже этим летом, пишет Daily Mail.

18-летний Вермерен считается одним из главных молодых талантов Бельгии. Несмотря на свой возраст парень уже зрелый и опытный опорник, который стабильно играет в основе Антверпена.

Главный тренер клуба Марк ван Боммел также уверен, что у парня большое будущее и хотел бы поработать с ним подольше. 

Текущий контракт Вермерена рассчитан до 2026 года, Transfermarkt оценивает игрока всего в полмиллиона евро, однако, если речь пойдет о трансфере, то "дьяволам" придется выложить не менее 25 млн евро. Также за игроком следит Ньюкасл.

В этом сезоне Артур Вермерен провел 23 матча, в которых отличился 1 голом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

Статьи по теме

Барселона - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Европы Барселона - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Европы
Маск может стать новым владельцем Манчестер Юнайтед Маск может стать новым владельцем Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед дожал на выезде Лидс Манчестер Юнайтед дожал на выезде Лидс
Де Хеа побил сразу несколько рекордов Манчестер Юнайтед и АПЛ в матче против Лидса Де Хеа побил сразу несколько рекордов Манчестер Юнайтед и АПЛ в матче против Лидса
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Эвертон: Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Ливерпуль - Эвертон: Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Украина13:56
Футболист Миная отреагировал на драку с игроками российского клуба
Европа13:36
Глава RFEF жестко раскритиковал Тебаса
Формула 113:16
Формула 1: Болиды 2023 года. Феррари представили SF-23 и обкатали его в Фьорано
Биатлон13:15
Биатлон: онлайн-трансляция индивидуальной гонки у мужчин на чемпионате мира
Украина12:54
Стало известно, кто из игроков Миная избил пьяного российского футболиста
Лига конференций12:54
АЕК Ларнака - Днепр-1: онлайн-трансляция матча Лиги Конференций
НБА12:30
Уикэнд Всех Звезд: составы команд, списки участников конкурсов и результаты
Биатлон12:22
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
Лига конференций12:06
АЕК Ларнака - Днепр-1: прогноз на матч 16.02.2023 Лиги Конференций
Европа12:02
Манчестер Юнайтед планирует подписать 18-летнего бельгийского вундеркинда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK