Манчестер Юнайтед планирует подписать 18-летнего бельгийского вундеркинда

Манчестер Юнайтед внимательно изучает Артура Вермерена из Антверпена и может подписать хавбека уже этим летом, пишет Daily Mail.

18-летний Вермерен считается одним из главных молодых талантов Бельгии. Несмотря на свой возраст парень уже зрелый и опытный опорник, который стабильно играет в основе Антверпена.

Главный тренер клуба Марк ван Боммел также уверен, что у парня большое будущее и хотел бы поработать с ним подольше.

Текущий контракт Вермерена рассчитан до 2026 года, Transfermarkt оценивает игрока всего в полмиллиона евро, однако, если речь пойдет о трансфере, то "дьяволам" придется выложить не менее 25 млн евро. Также за игроком следит Ньюкасл.

В этом сезоне Артур Вермерен провел 23 матча, в которых отличился 1 голом.