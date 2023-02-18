Тен Хаг признал, что Манчестер Юнайтед способен побороться за чемпионство в этом сезоне

Несмотря на провальный старт сезона-2022/23, Манчестер Юнайтед сумел стабилизировать результаты и на данный момент занимает третье место в таблице АПЛ.

Команда Эрика тен Хага отстает от лидеров чемпионата в лице Арсенала и Манчестер Сити всего на 8 очков. При этом нидерландский специалист считает, что его подопечные способны побороться за главный трофей Англии. Для этого им нужно лишь удержаться в таком же положении до апреля.

"Что нам нужно сделать, так это быть в правильном положении в апреле, чтобы мы могли думать только о следующей игре", - цитирует тен Хага Daily Mail.

"Мы всегда должны быть лучше, чем в предыдущей игре, и думать об игре за игрой — это энергия и концентрация. Это означает, что мы должны победить в воскресенье. Это требует энергии и высоких стандартов".

Читай также: Джим Рэтклифф сделал официальное предложение о покупке Манчестер Юнайтед

В воскресенье, 19 февраля, Манчестер Юнайтед будет принимать в гостях Лестер. Напомним, что "красные дьяволы" не становились чемпионами Англии с сезона-2012/13 - последнего сезона сэра Алекса Фергюсона на посту главного тренера манкунианцев.