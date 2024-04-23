Сайнс: Борьба с Леклером на старте Гран-при Китая стоила Феррари слишком много

Испанец поделился своими мыслями после далеко не самого успешного выступления в исполнении Скудерии.

Шарль Леклер и Карлос Сайнс квалифицировались шестым и седьмым соответственно на Гран-при Китая. Но на старте самой гонки из-за борьбы между собой пилоты Феррари пропустили вперед Джорджа Расселла и Нико Хюлькенберга.

Во втором повороте Леклер, испытывая проблемы с прогревом шин, из-за недостаточной поворачиваемости выдавил Сайнса с траектории

И если Хюлкенберга оба гонщика прошли достаточно легко, то Расселл стал для них проблемой. Леклер обошел британца на 9-м круге, а Сайнсу пришлось ждать, пока его соперник не пойдет на пит-стоп.

"Это была немного сумасшедшая гонка. То, что мы сделали на старте, стоило мне и Шарлю одной или двух позиций, и это стоило нам очень многого в гонке", - цитирует испанца Motorsport.

"Затем мы попытались последовать за Мерседесом, попытались обогнать его, но он пошел на пит, а затем и мы пошли и очень рано поставили жесткие шины".

"На последнем отрезке мне пришлось ехать очень долго, но нам все же удалось удержаться на пятом месте, что, я думаю, было максимумом, который мы могли получить".

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Ранее во время спринта Леклер жаловался команде, что Сайнс "немного перешел границы" во время обороны.

Напомним, что Карлос Сайнс покинет Феррари в 2025 году, так как на его место Скудерия подписала Льюиса Хэмилтона.

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