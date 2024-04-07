iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Все грани эмоций: Матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль вызвал бурю переживаний у легенд этих клубов

Гари Невилл и Джейми Каррагер наблюдали за принципиальным противостоянием вживую.
Вчера, 21:48
Джейми Каррагер и Гари Невилл / Sky Sports
Джейми Каррагер и Гари Невилл / Sky Sports

Манчестер Юнайтед и Ливерпуль в матче 32-го тура английской Премьер-лиги устроили интересное противостояние, завершив очную встречу вничью 2:2.

Мерсисайдцы открыли счет на 23-й минуте усилиями Луиса Диаса и завершили первый тайм при полном доминировании, а манкунианцы без единого удара даже в сторону ворот соперника. Тем не менее во второй половине встречи ошибки игроков Ливерпуля позволили Бруну Фернандешу с дальней дистанции поразить пустые ворота, а вскоре Кобби Мейну роскошным обводным ударом и вовсе вывел МЮ вперед. Все же под конец встречи Мохаммед Салах счет сравнял, реализовав пенальти.

Читай также: Манчестер Юнайтед и Ливерпуль в интересном противостоянии не выявили победителя

Происходящее на поле не могло оставить равнодушными легенд Манчестер Юнайтед и Ливерпуля Гари Невилла и Джейми Каррагера. Бывшие футболисты, а ныне эксперты наблюдали за противостоянием вживую и пережили все грани эмоций.

Ранее сообщалось, что вундеркинд Манчестер Юнайтед повторил достижение Сеска Фабрегаса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль манчестер юнайтед АПЛ Гари Невилл Джейми Каррагер чемпионат Англии Английская Премьер-лига

Статьи по теме

Клопп: За все время моей работы в Ливерпуле мы никогда так не доминировали над МЮ, как в двух последних матчах Клопп: За все время моей работы в Ливерпуле мы никогда так не доминировали над МЮ, как в двух последних матчах
Вундеркинд Манчестер Юнайтед повторил достижение Фабрегаса Вундеркинд Манчестер Юнайтед повторил достижение Фабрегаса
Манчестер Юнайтед и Ливерпуль в интересном противостоянии не выявили победителя Манчестер Юнайтед и Ливерпуль в интересном противостоянии не выявили победителя
Ювентус одержал минимальную победу над Фиорентиной Ювентус одержал минимальную победу над Фиорентиной
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:48
Европа23:48
Ювентус одержал минимальную победу над Фиорентиной
Теннис23:08
Сестры Киченок стали вице-чемпионками турнира в Чарльстоне
Европа23:04
Клопп: За все время моей работы в Ливерпуле мы никогда так не доминировали над МЮ, как в двух последних матчах
Европа22:41
Турецкий гранд бойкотировал матч за Суперкубок страны
Бокс22:10
"Это эмоции": Усик признался, простил ли он Джошуа за срыв после поражения в реванше
Европа21:48
Все грани эмоций: Матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль вызвал бурю переживаний у легенд этих клубов
Европа21:39
Челси с Мудриком сенсационно не смог победить аутсайдера АПЛ
Европа21:03
Степаненко сыграл юбилейный поединок в клубном футболе
Игровые20:58
Женская сборная Украины по гандболу впервые за десять лет вышла на чемпионат Европы
Европа20:31
Бывший одноклубник Роналду и партнер по сборной Месси поделился воспоминаниями о встрече с ними
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK