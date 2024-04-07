Все грани эмоций: Матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль вызвал бурю переживаний у легенд этих клубов

Манчестер Юнайтед и Ливерпуль в матче 32-го тура английской Премьер-лиги устроили интересное противостояние, завершив очную встречу вничью 2:2.

Мерсисайдцы открыли счет на 23-й минуте усилиями Луиса Диаса и завершили первый тайм при полном доминировании, а манкунианцы без единого удара даже в сторону ворот соперника. Тем не менее во второй половине встречи ошибки игроков Ливерпуля позволили Бруну Фернандешу с дальней дистанции поразить пустые ворота, а вскоре Кобби Мейну роскошным обводным ударом и вовсе вывел МЮ вперед. Все же под конец встречи Мохаммед Салах счет сравнял, реализовав пенальти.

Читай также: Манчестер Юнайтед и Ливерпуль в интересном противостоянии не выявили победителя

Происходящее на поле не могло оставить равнодушными легенд Манчестер Юнайтед и Ливерпуля Гари Невилла и Джейми Каррагера. Бывшие футболисты, а ныне эксперты наблюдали за противостоянием вживую и пережили все грани эмоций.

Ранее сообщалось, что вундеркинд Манчестер Юнайтед повторил достижение Сеска Фабрегаса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!