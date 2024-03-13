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Известная ведущая потроллила Каррагера за неуместную шутку о "ее верности"

Кейт Абдо нашла выход из непростой ситуации.
Вчера, 23:16
Кейт Абдо / Getty Images
Кейт Абдо / Getty Images

Известная английская ведущая CBS Sports Кейт Абдо потроллила легенду Ливерпуля и тв-эксперта Джейми Каррагера за неуместный комментарий по поводу ее верности.

Вчера, 12 марта, в студии СBS Каррагер был одет в футболке Арсенала и сказал, что майку "канониров" должна была надеть и Кейт, на что та ответила: "Я верна Манчестер Юнайтед".

Джейми взамен парировал, "шутливо" обвинив Абдо в неверности ее мужу и тренеру по боксу Малику Скотту. Это породило стеснительную атмосферу в студии, а "шутка" явно не понравилась англичанке.

"Что? Зачем ты вообще это сказал?", - ответила ведущая.

Уже на сегодняшней еврокубковой студии Кейт нашла выход из ситуации, когда презентовала Каррагера вместе с Анри и Майкой Ричардсом, которые также являются экспертами CBS Sports.

"Золотой ребенок, не может сделать ничего плохого, всегда говорит правильно, подает пример другим.

Может ли он быть сложным? Да, может, но он - старший брат, на которого мы все смотрим и к которому все стремимся, Тьерри Анри.

Джейми Каррагер, шрам на его плече, способен сказать что угодно, лишь бы привлечь к себе внимание.

Заходит ли он иногда слишком далеко? Безусловно. Он извиняется? Да, извиняется.

Но у каждого из нас есть надоедливый член семьи, которого мы все равно любим и принимаем.

А еще есть младший брат. Громкий, но милый, Майка Ричардс. К нему легко придраться, его невозможно не любить, и он - всеобщий любимец.

Как хорошая семья, мы держимся вместе. И вот мы здесь, еще один день, еще одно шоу. Приятно быть со всеми вами", - сказала Абдо во время представления экспертов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джейми Каррагер Кейт Абдо

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