Известная ведущая потроллила Каррагера за неуместную шутку о "ее верности"
Известная английская ведущая CBS Sports Кейт Абдо потроллила легенду Ливерпуля и тв-эксперта Джейми Каррагера за неуместный комментарий по поводу ее верности.
Вчера, 12 марта, в студии СBS Каррагер был одет в футболке Арсенала и сказал, что майку "канониров" должна была надеть и Кейт, на что та ответила: "Я верна Манчестер Юнайтед".
Джейми взамен парировал, "шутливо" обвинив Абдо в неверности ее мужу и тренеру по боксу Малику Скотту. Это породило стеснительную атмосферу в студии, а "шутка" явно не понравилась англичанке.
"Что? Зачем ты вообще это сказал?", - ответила ведущая.
😂😂😂 pic.twitter.com/94QjkAF4Qh— Adz🖤 (@adzmk2) March 13, 2024
Уже на сегодняшней еврокубковой студии Кейт нашла выход из ситуации, когда презентовала Каррагера вместе с Анри и Майкой Ричардсом, которые также являются экспертами CBS Sports.
"Золотой ребенок, не может сделать ничего плохого, всегда говорит правильно, подает пример другим.
Может ли он быть сложным? Да, может, но он - старший брат, на которого мы все смотрим и к которому все стремимся, Тьерри Анри.
Джейми Каррагер, шрам на его плече, способен сказать что угодно, лишь бы привлечь к себе внимание.
Заходит ли он иногда слишком далеко? Безусловно. Он извиняется? Да, извиняется.
Но у каждого из нас есть надоедливый член семьи, которого мы все равно любим и принимаем.
А еще есть младший брат. Громкий, но милый, Майка Ричардс. К нему легко придраться, его невозможно не любить, и он - всеобщий любимец.
Как хорошая семья, мы держимся вместе. И вот мы здесь, еще один день, еще одно шоу. Приятно быть со всеми вами", - сказала Абдо во время представления экспертов.
Another HIT @kate_abdo intro 🥲❤️ pic.twitter.com/SeyhgMfeGU— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 13, 2024
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