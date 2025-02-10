Сын легенды Ливерпуля выбрал сборную перед плей-офф Лиги наций

С выступлениями за Англию у защитника не сложилось.

Сын бывшего центрбека английского Ливерпуля Джейми Каррагера сменил футбольное гражданство. Джеймс Каррагер будет выступать за сборную Мальты, сообщает Times of Malta.

22-летний защитник Уигана получил мальтийский паспорт. Прадедушка Каррагера-младшего происходит с острова в Средиземном море. Футбольная ассоциация Мальты подтвердила согласие центрбека из английской Лиги 1 играть за национальную команду.

Каррагер сможет дебютировать за сборную Мальты уже весной. "Иоанниты" будут противостоять Люксембургу в плей-офф за место в Дивизионе C Лиги наций. Матчи состоятся 26 марта и 31 марта.

К слову, накануне Плимут сенсационно выбил Ливерпуль из Кубка Англии.

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