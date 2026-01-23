Арсенал и Челси хотят подписать бывшего игрока Ман Сити

Альварес может вернуться в АПЛ.

Арсенал и Челси заинтересованы в подписании Хулиана Альвареса, сообщает TEAMtalk.

Как пишет издание, лондонские клубы уже провели переговоры с посредниками нападающего мадридского Атлетико касательно возможного трансфера.

Отмечается, что в настоящий момент аргентинец недоволен своей ролью в составе "матрасников" и хочет покинуть команду. Ему импонирует вариант с переходом в Барселону, однако каталонский клуб вряд ли сможет подписать форварда, поскольку за него просят очень высокий ценник.

Из-за интереса со стороны клубов АПЛ Альварес готов вернуться в Премьер-лигу, однако пока неизвестно, какому из лондонских клубов он отдает предпочтение.

