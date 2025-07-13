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Автоспорт

Руководитель Макларен сделал смелый прогноз по чемпионской интриге

Функционер верит в продолжительную борьбу подопечных.
Сегодня, 15:29       Автор: Антон Федорцив
Ландо Норрис и Оскар Пиастри / Getty Images
Ландо Норрис и Оскар Пиастри / Getty Images

В конюшне Макларен ждут сохранения интриги до конца сезона-2025. Руководитель команды Зак Браун поделился мыслями относительно противостояния Оскара Пиастри и Ландо Норриса, сообщает Crash.Net.

"Инцидент в Монреале остался в прошлом. Хотя было очень много разговоров о случившемся. Как бы там ни было, наши гонщики могут бороться друг с другом.

Они знают правила и будут следовать им. Гоняясь друг против друга, будут бороться жестко, но чисто. Думаю, что борьба за титул будет продолжаться до Гран-при Абу-Даби", – заявил менеджер.

После половины этапов года лидером общего зачета остается Пиастри. Австралийский пилот набрал 234 очка. В активе же Норриса 226 пунктов.

Тем временем Макс Ферстаппен продемонстрировал значительный регресс по сравнению с прошлым сезоном.

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